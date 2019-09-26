Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan'ın evlilik kararı aileye bomba gibi düştü
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai bu hafta 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşecek. Miran'ın evlilik kararı ise Azize'nin planlarının değişmesine neden olacak. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hercai'nin yeni bölüm fragmanına ilişkin bilgiler.
Cuma akşamları yayınlanan Hercai, 27 Eylül akşamı yeni bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Hercai'nin yeni bölümünde heyecan yine zirvede olacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Hazar'ın "Ben kızımın evlatlığından razıyım" sözleri dikkat çekti. İşte, Hercai'nin 14. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hazar'ın kızını korumak için verdiği karara rağmen, bölümünde Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşecek. Tüm aile Reyyan'ın gözden çıkarmışken, Zehra ve Hazar bir kez daha Reyyan için harekete geçer.
Miran'ın evlilik kararı ise Azize'nin 27 senelik planlarının değişmesine neden olacak. Hiç beklenmedik bir karar tüm dengeleri değiştirecek.
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