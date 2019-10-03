Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 15. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, Azize Aslanbey kurduğu oyunla her şeyi unutup yeni başlangıç yapmak isteyen Reyyan ve Miran'ı Aslanbey konağına getirdi. Heyecanlı bölümün ardından Hercai'nin yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai, 4 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Merak uyandıran bölümün ardından, Hercai hayranları, şimdiden 16. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Hercai'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15. bölümde neler oldu? İşte diziyle ilgili merak edilenler.
Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
HERCAİ'NİN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunlar yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına dönmesini sağlar. Üst üste saldırıların hedefi olan Miran babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Mirran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için engelleri aşacaklarına olan inancını güçlendirir.
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