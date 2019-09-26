Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin 14. bölümünde neler oldu?
ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai, 14. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Hercai'nin ekranlara gelen son bölümünde Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düştü. Heyecan dolu bir bölümün ardından dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin 14. bölümünde neler oldu?
Cuma akşamları yayınlanan Hercai, 27 Eylül akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Hercai'nin ekranlara gelen son bölümünde Şadoğlu ailesinde fırtınalar esti. Peki, Hercai'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte, Hercai'nin yeni bölüm fragmanına ilişkin bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU??
Hazar'ın kızını korumak için verdiği karara rağmen, bölümünde Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşecek. Tüm aile Reyyan'ın gözden çıkarmışken, Zehra ve Hazar bir kez daha Reyyan için harekete geçer.
Miran'ın evlilik kararı ise Azize'nin 27 senelik planlarının değişmesine neden olacak. Hiç beklenmedik bir karar tüm dengeleri değiştirecek.
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