Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18. bölümde neler yaşandı?
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, cuma akşamı 18. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Hercai'nin bu haftaki bölümünde, Reyyan Miran'ın yıllardır devam ettirdiği intikam ateşini söndürmek için elinden geleni yaptı. Miran babaannesini mi yoksa sevdiği kadını mı seçecek? sorusu, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18. bölümde neler yaşandı?
Cuma akşamları yayınlanan Hercai, 25 Ekim akşamı ekranlara geldi. Hercai'nin bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Hercai'nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Reyyan'ın gelinliği ile atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran aşkını daha da kuvvetlendirirken, Azize daha fazla hırslanmıştır.
Geçmişin sırları ortaya çıkarken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğmaya başlar; Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak? Yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?
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