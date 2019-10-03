Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'nin 15. bölümünde Miran ve Reyyan konakta!
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 15. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, Azize Aslanbey kurduğu oyunla her şeyi unutup yeni başlangıç yapmak isteyen Reyyan ve Miran'ı Aslanbey konağına getirir. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hercai 15. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai, 4 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen haftaki merak uyandıran bölümün ardından, Hercai hayranları, 15. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Hercai'nin 15. bölümünde yaşanacaklar dair detaylar.
HERCAİ'NİN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunlar yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına dönmesini sağlar. Üst üste saldırıların hedefi olan Miran babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Mirran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için engelleri aşacaklarına olan inancını güçlendirir.
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