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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.10.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'nin 15. bölümünde Miran ve Reyyan konakta!

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Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'nin 15. bölümünde Miran ve Reyyan konakta!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 15. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, Azize Aslanbey kurduğu oyunla her şeyi unutup yeni başlangıç yapmak isteyen Reyyan ve Miran'ı Aslanbey konağına getirir. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hercai 15. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai, 4 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen haftaki merak uyandıran bölümün ardından, Hercai hayranları, 15. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Hercai'nin 15. bölümünde yaşanacaklar dair detaylar.

HERCAİ'NİN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunlar yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına dönmesini sağlar. Üst üste saldırıların hedefi olan Miran babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Mirran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için engelleri aşacaklarına olan inancını güçlendirir.

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