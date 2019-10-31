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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.10.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... 19. bölümde Miran geçmişin sırrını öğreniyor!

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Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı... 19. bölümde Miran geçmişin sırrını öğreniyor!

İlgiyle izlenen Hercai'nin cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin 19. bölümünde, babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılır. Esma ise Dilşah'ın kendisine verdiği mektubu Hazar'a teslim eder. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili merak edilen bilgiler.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, 1 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak olan 19. bölüm fragmanına heyecanlı anlar damga vurdu. Miran ve Reyyan arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hazar'ın gerçekleri ispatlayıp ispatlayamayacağı ise merak konusu oldu. İşte, Hercai'nin 19. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kensisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

SON BÖLÜMÜN ÖZETİ 

Reyyan'ın gelinliği ile atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran aşkını daha da kuvvetlendirirken, Azize daha fazla hırslanmıştır.

Geçmişin sırları ortaya çıkarken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğmaya başlar; Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak? Yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

 

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