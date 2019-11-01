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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Hercai'nin  19. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Hercai'nin  19. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 19. bölümü ile izleyenlerine konuk oldu. Hercai'nin bu haftaki bölümünde, yine birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde merak uyandıran sahnelerin ardından haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Peki, Hercai'nin  19. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İkinci sezonu ile ekran macerasına devam eden Hercai, 1 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Hercai'nin bu haftaki bölümünde, babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa geçmişin sırrı ile yüzleşti. Peki, Hercai'nin son bölümünde başka neler oldu? 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kensisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

 

 

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