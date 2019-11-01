Hercai'nin 19. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 19. bölümü ile izleyenlerine konuk oldu. Hercai'nin bu haftaki bölümünde, yine birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde merak uyandıran sahnelerin ardından haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Peki, Hercai'nin 19. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İkinci sezonu ile ekran macerasına devam eden Hercai, 1 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Hercai'nin bu haftaki bölümünde, babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa geçmişin sırrı ile yüzleşti. Peki, Hercai'nin son bölümünde başka neler oldu? 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.
Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kensisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.
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