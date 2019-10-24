Hercai'nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Miran intikamdan vazgeçecek mi?
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 18. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde, geçmişin sıraları ortaya bir bir dökülürken, Miran intikamdan vazgeçecek mi? sorusu izleyenler tarafından sabırsızlıkla beklenecek. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hercai'nin 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...
Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai, 25 Ekim akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Geçen haftalarda Reyyan'ın kaçırılması sonrası geçmişin sıralarının dökülmeye başlamasıyla, bu hafta Hercai'de neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Hercai'nin yeni bölüm fragmanı.
HERCAİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Reyyan'ın gelinliği ile atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran aşkını daha da kuvvetlendirirken, Azize daha fazla hırslanmıştır.
Geçmişin sırları ortaya çıkarken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğmaya başlar; Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak? Yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?
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