Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hazar öldü mü?
Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 45 saniye uzunluğundaki Hercai 20. Bölüm fragmanına Hazar’ın kalbinin durduğu anlar ve Zehra Şadoğlu’nun Mira’na attığı tokat oldu. Dizinin takipçileri şimdi merakla Hazar’ın akıbetini merak ediyor. Peki, Hercai yeni bölümde Hazar ölecek mi, yeni bölümde neler olacak? İşte, yeni bölümden görüntüler ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet…
Hercai’nin son bölümünde yıllar öncesine ait bir mektup ortaya çıkmıştı. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın mektubuyla Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar, okuduklarından sonra önce gözyaşlarına boğuldu, ardından harekete geçti anca finale beklenmedik bir gelişme damga vurdu. Kanlar içerisindeki Hazar’ın akıbeti son bölümden bu yana merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte soru işaretleri daha da çoğaldı. "Hazar Şadoğlu öldü!" sözünün gerçek olup olmadığı 8 Kasım tarihli Hercai 21. Bölümünde belli olacak.
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