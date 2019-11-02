Hercai son bölüm sonrası 20. yeni bölüm fragmanında Hazar yaşıyor mu?
Hercai son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı merak konusu olmaya başladı. Miran'ın yarasına dokunan ve merhem olmak isteyen Reyyan, çığlığını duyurmayı başarmıştır. Peki, Hercai son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Hazar'ın kanlar içinde yattığı son bölümden bazı detaylar
Babası Hazar'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Reyyan, olan bitene anlam verememektedir. Miran'ın babasının başında durduğunu gören Reyyan, suçlu olarak onu düşünmektedir. Peki, Hercai son bölümünün ardından 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz içeriğimiz güncellenecektir.
HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve
yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa
yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?
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