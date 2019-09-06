Hercai dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Hercai oyuncuları hakkında bilgiler
İzleyici tarafından ilgi gören Hercai dizisi yeni sezon için geri sayım devam ederken, oyuncu kadrosu da dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. 12 bölümü ile yeniden macerasına başlayacak olan dizide, başrol oyuncularının hayatı merak konusu oldu. Peki, Hercai dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Hercai dizisi oyuncuları hakkında merak edilen bilgiler.
Geçtiğimiz sezon büyük ilgi toplayan Hercai, merak uyandıran finalin ardından, yeniden macerasına başlıyor. Mardin Midyat ilçesinde çekimleri gerçekleşen dizide, oyuncu kadrosu da ilgi toplamaya devam ediyor. İşte, Hercai dizisi oyuncuları...
AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
Payitaht: Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı.
Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
MACİT SONKAN KİMDİR?
Macit Sonkan İzmir Torbalı'da 1953'te doğmuştur. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.
Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.
AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel 31 Ekim 1962 - İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?
1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
Gülçin Santırcıoğlu 1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen "Elveda Rumeli" dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı.
TANSU TAŞANLAR KİMDİR?
Ahmet Tansu Taşanlar, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk dizi projesi Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı 2008 yapımı Küçük Kadınlar dizisi oldu. Bir yandan tiyatro çalışmalarını sürdüren Ahmet Tansu Taşanlar, Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda,Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi, Bir Bulut Olsam ve Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer aldı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur’un kadrosuna sonradan dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar,dizide Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmayı sağlamaya çalışan avukat Nazım karakterine hayat veriyor.
GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?
Gülçin Hatıhan 1972, İstanbul'da doğdu. 1972 İstanbul doğumludur. İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hatıhan, ilk egitimini tiyatro Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. 1999 yılında gittiği New York'ta 10 yıl yaşayan Hatıhan, Broadway'de ilk Türk müzikali'nin yönetmenliğini yapmıştır. Basad'da (Bakırköylü Sanatçılar Derneği)Tiyatro Yurutme Kurulu Baskanidir ve Konservatuvara Hazırlık Sınıfı'nın eğitmenliğini yapmaktadır. 2004 yilindan beri oyunculuga es zamanli yonetmenlik de yapmaktadir. Broadway'de ilk kez sahnelenen Turk muzikallerinin yonetmenidir. (Hisseli Harikalar Kunmpanyasi, 2009, Beacon Theater, NY) Turkiye'de de yonetmenlige devam etmektedir. Son oyunu Bakirkoy Beledeiye Tiyatrolari'nda sergilenen Televizyon Cumhuriyeti'dir.
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