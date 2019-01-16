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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
16.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Hercai dizisi ne zaman başlayacak? Hercai oyuncuları kimler?

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Hercai dizisi ne zaman başlayacak? Hercai oyuncuları kimler?

Atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Hercai dizisi hakkındaki gelişmeler diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Çekimleri Mardin'de gerçekleşecek dizinin yapımcılığını Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor. Peki, Hercai dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santıroğlu gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi 'İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi' sloganıyla yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. İşte, Hercai dizisi hakkında merak edilenler...

Çekimleri "masal şehri" olarak nitelendirilen Mardin'de gerçekleşecek dizinin yapımcılığını Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Servet Pandur, İnci Şen ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Merakla beklenen dizinin yönetmenliğini Cemal Şan üstlenirken, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin birlikte kaleme alıyor.

Hercai'nin yayın tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan dizinin tanıtım fragmanları da diziseverlerle paylaşılmadı. Bu hususta detaylar belli oldukça ve fragmanlar yayınlandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

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