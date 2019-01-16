Hercai dizisi ne zaman başlayacak? Hercai oyuncuları kimler?
Atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Hercai dizisi hakkındaki gelişmeler diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Çekimleri Mardin'de gerçekleşecek dizinin yapımcılığını Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor. Peki, Hercai dizisi ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santıroğlu gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi 'İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi' sloganıyla yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. İşte, Hercai dizisi hakkında merak edilenler...
Çekimleri "masal şehri" olarak nitelendirilen Mardin'de gerçekleşecek dizinin yapımcılığını Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Servet Pandur, İnci Şen ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.
Merakla beklenen dizinin yönetmenliğini Cemal Şan üstlenirken, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin birlikte kaleme alıyor.
Hercai'nin yayın tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan dizinin tanıtım fragmanları da diziseverlerle paylaşılmadı. Bu hususta detaylar belli oldukça ve fragmanlar yayınlandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.
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