Hercai dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.



Hercai genel hikâye



Reyyan, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biridir. Babası Hazar ve amcası Cihan aşiret yönetiminde söz sahibi olsalar da; ailenin reisi, dedesi Nasuh'tur. Reyyan, kuzeni Yaren'in aksine, büyüdüğü konakta her zaman sıkışmış hissetmektedir. Çünkü Nasuh, Reyyan'a küçüklüğünden beri kötü davranırken, Yaren'e her zaman anlayışla yaklaşmıştır. Bunun sebebi ise Reyyan'ın Nasuh'un öz torunu olmadığı gerçeğidir. Bu gerçekten habersiz olan Reyyan, bir sabah gizlice at binmeye gittiğinde Miran'ın arabasıyla karşılaşır. Ürken at Reyyan'ı sırtından atar. Yerde baygın halde yatan Reyyan'ı gören Miran, onu arabasına alarak hastaneye götürmeye çalışsa da, Reyyan yolda kendine geldiğinde hemen konağa dönmek ister.

Miran, Reyyan'ı konağa bıraktığında Nasuh Ağa'ya bir teklifte bulunarak Reyyan'la evlenmek istediğini söyler. Miran'ın kendileri için iyi bir damat olacağını düşünen Nasuh Ağa ise onu Yaren'le evlendirmek ister. Uzun süredir Miran'a âşık olan Yaren, bu haberi duyunca çok mutlu olur.

Miran, aslında karısı olan; fakat kız kardeşi olarak tanıttığı Gönül'ü ve annesini alarak kız isteme töreni için konağa gelir. Ancak herkesi şaşırtacak bir hamle yapar ve Yaren'le değil Reyyan'la evlenmek istediğini söyler. Nasuh Ağa, bu durumdan hoşnut olmasa da kabul etmek zorunda kalır. Yaren, sevdiği adamı elinden alan Reyyan'dan intikam almaya yemin ederken, Miran ve Reyyan'ın düğünü yapılır.

Miran ve Reyyan, yeni hayatlarına başlamak üzere konaklarına giderler. Ancak Reyyan, birlikte geçirdikleri ilk gecenin sabahı Miran tarafından terk edilir. Çünkü yıllar önce Reyyan'ın babası Hazar, Miran'ın annesi ve babasını öldürmüştür. Ve Miran, babaannesi tarafından geçmişin intikamını alması için büyütülmüştür.

Terk edilen Reyyan, çaresiz şekilde Şadoğulları konağına geri döner. Başta Yaren olmak üzere tüm konak halkı, namussuz olarak gördükleri Reyyan'a işkence etmeye başlar. Bir süre sonra, Yaren'in dolduruşlarıyla, Reyyan'ın kendisinden yaşça büyük bir adama kuma olarak verilmesi kararlaştırılır. Miran, düğün günü Reyyan'ın karşısına çıkarak onunla konuşmak ister ancak Reyyan, Miran'ın yüzünü bile görmek istemez. Aslında, bu evlilik Miran tarafından, Reyyan'ı konaktan kaçırmak için planlanmıştır. Ancak Reyyan bütün bunlardan habersiz, nikâh esnasında rızası olmadığını söyler. Bu olay üzerine Reyyan'ın infaz kararı çıkar. Hazar, infazı, kızına âşık olduğunu bildiği Azat'ın yapmasını ister. Azat, infaz için Reyyan'ı konaktan çıkarır ve ona, birlikte kaçarak yeni bir hayat kurmayı teklif eder. Reyyan'ın infaz edileceğini duyan Miran da Azat ile Reyyan'ın karşısına çıkarak kendisiyle gelmesini ister. Azat ile Miran arasında kalan Reyyan, çareyi kendini nehre atmakta bulur. Azat, Reyyan'ı kurtarmak için nehre atlamaya cesaret edemezken, Miran tereddüt etmeden nehre atlar ve Reyyan'ı kurtarır.

Miran, Reyyan'ı kendi konağına getirir ve onu bir odaya kapatır. Bir süre sonra Reyyan'ın hamile olduğu anlaşılır ve bu durum onun şimşekleri daha çok üzerine çekmesine sebep olur. Konaktaki herkes Reyyan ve karnındaki bebekten nefret etmektedir. Gönül, Reyyan'ın bebeğini düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Bu noktadan sonra, Reyyan ile Miran, birbirlerine âşık olduklarını itiraf etmeden aynı konağın içinde yaşamak zorunda kalacaklardır. Reyyan'ın hâline üzülen annesi, Miran'a giderek onun Hazar Şadoğlu'nun öz kızı olmadığını itiraf edecek; Reyyan'ın yaşadığı işkencelere üzülen Hazar ise Miran'ı öldürmeye karar verdiğinde onun kendi oğlu olduğunu öğrenecektir. Zaman içerisinde, geçmişin tüm sırları ortaya çıkacak; Reyyan ile Miran ise karşılarına çıkan tüm engellere rağmen aşklarına sahip çıkmaya çalışacaklardır.