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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Hercai 15. son bölüm sonrası 16.yeni bölüm fragmanı yayında!

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Hercai 15. son bölüm sonrası 16.yeni bölüm fragmanı yayında!

Hercai 15. son bölümün ardından 16. yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Hercai dizisinin son bölümünde Aslanbey konağında yine birbirinden enteresan olaylar ekrana geldi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesini isteyen Azize, bu yolunda dosdoğru ilerlemektedir. Peki, Hercai dizisinin son bölümünün ardından ekrana gelen 16. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı 15. son bölüm sonrasında ekranlara geldi. Miran ve Reyyan arasındaki ilişkinin farklı boyutlara doğru evrildiği Hercai dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, Hercai 15. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar.

Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.

Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar.

Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

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