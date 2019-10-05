Hercai 15. son bölüm sonrası 16.yeni bölüm fragmanı yayında!
Hercai 15. son bölümün ardından 16. yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Hercai dizisinin son bölümünde Aslanbey konağında yine birbirinden enteresan olaylar ekrana geldi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesini isteyen Azize, bu yolunda dosdoğru ilerlemektedir. Peki, Hercai dizisinin son bölümünün ardından ekrana gelen 16. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, Hercai yeni bölüm fragmanı
Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı 15. son bölüm sonrasında ekranlara geldi. Miran ve Reyyan arasındaki ilişkinin farklı boyutlara doğru evrildiği Hercai dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, Hercai 15. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
HERCAİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar.
Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?
Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.
Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.
Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar.
Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.
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