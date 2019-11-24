Her Yerde Sen'in finalinde neler oldu? Her Yerde Sen nasıl bitti?
Cumartesi akşamları yayınlanan Her Yerde Sen dizisi, Fox TV'de son kez sevenlerinin karşısına çıktı. 23. bölümü ile final yapan dizide, Demir ve Selin'in birbirlerine yaptıkları sürpriz damga vurdu. Dizinin finalini kaçıranlar ise "Her Yerde Sen Nasıl bitti?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Her Yerde Sen'in finalinde neler oldu? İşte, dizinin final bölümü hakkında bilgiler.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen, 23 Kasım Cumartesi akşamı 23. bölümü ile sevenlerine veda etti. Sezon başından beri ilgiyle takip edilen dizisinin son bölümünde, Muharrem ve Leyla için herkes bir araya geldi. İşte, Her Yerde Sen'in son bölümünün özeti.
HER YERDE SEN'İN FİNALİNDE NELER OLDU?
Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir. Bu mutlu günde Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.
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