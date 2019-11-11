Her Yerde Sen 22.bölüm fragmanında Selin'den net tavır!
Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanında Demir'in ısrarcı tavrı, Selin'i artık iyice sinirlendirmeye başlamıştır. Her Yerde Sen dizisinin son bölümünde yaşananların ardından Demir'e iyice tavır alan Selin, 22. yeni bölüm fragmanında beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştır. İşte, tüm bu olayların ele alındığı Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanında Selin'in tepkisi, Demir tarafından pek kaile alınmamıştır. İşte, Fox TV ekranlarında her Cumartesi günü ekranlara gelen Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar ve son bölümden bazı bilgiler
Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı;
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Evden ayrılan Demir tüm sorunları çözmek için harekete geçer. Şirketteki ağırlığını artırması, Burak’la arasındaki gerilimi yükseltir ve Demir’e karşı yeniden harekete geçmesine neden olur. Evde yalnız kalamayan Selin ise sürekli arkadaşlarını davet etmektedir. Sürpriz bir misafirin gelişi Selin’i sevindirirken Demir engeliyle karşılaşır. Eylül’ün kendisinden uzaklaştığını düşünen Burak ani bir kararla yeni sorunlara yol açar.
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