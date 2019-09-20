Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHer Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!
GeriTelevizyon Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.09.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!

Her Yerde Sen son bölümünde ekrana gelen olaylar, sorunların art arda gelmesine neden oluyor. Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntülerde, Demir hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalmıştır. İşte, Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Demir'in müdahalesi ortalığı karıştırmıştır. Selin'le arası bozulan Demir, üstüne üstlük Burak'tan da darbe yemiştir. İşte, Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

HER YERDE SEN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Aylık geliri 30 bin TL mi?
Şevket Çoruh'u böyle darp etmişler...
'Demir'e kardeş istiyoruz'
Demet Şener hamile mi?