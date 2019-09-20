Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Burak koz arıyor!
Her Yerde Sen son bölümünde ekrana gelen olaylar, sorunların art arda gelmesine neden oluyor. Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntülerde, Demir hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalmıştır. İşte, Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanında Demir'in müdahalesi ortalığı karıştırmıştır. Selin'le arası bozulan Demir, üstüne üstlük Burak'tan da darbe yemiştir. İşte, Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
HER YERDE SEN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.
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