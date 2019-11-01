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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Henry Cavill'li The Witcher'ın ilk fragmanı yayınlandı!

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Henry Cavill'li The Witcher'ın ilk fragmanı yayınlandı!

Superman karakterine can veren Henry Cavill, The Witcher ile izleyici karşısına çıkıyor. 2007 yılında oyunseverlerin karşısına FPS oyunu olarak çıkan The Witcher, ilk oyunun üzerinden 12 yıl geçmesiyle birlikte bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak. İşte, Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı The Witcher dizisinin ilk fragmanı ve ne zaman yayınlanacağı hakkında detaylı bilgiler

Kitaptan oyuna uyarlanan, şimdi ise dizi olarak izleyici karşısına çıkacak olan The Witcher, ortaçağ döneminde yer alan Geralt isimli özel yetenekli bir karakterin hikayesini ele alıyor. Doğaüstü güçlere sahip olan büyücülerin yer aldığı The Witcher'da, özel yetenekleri Witcher Geralt'ın hikayesi temelde yer alıyor. Peki, dizi hali merakla beklenen The Witcher ne zaman yayınlanacak? İşte, o detaylar

THE WİTCHER NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk fragmanı yayınlanan The Witcher'a Superman karakterini canlandırması ile tanınan Henry Cavill hayat verecek. The Witcher 20 Aralık 2019 tarihinde Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.

Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışacak.

Dizide yer alan diğer oyuncular ise Freya Allan, Joey Batey, Joey Batey, MyAnna Buring, Anya Chalotra olacak.

 

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