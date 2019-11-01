Henry Cavill'li The Witcher'ın ilk fragmanı yayınlandı!
Superman karakterine can veren Henry Cavill, The Witcher ile izleyici karşısına çıkıyor. 2007 yılında oyunseverlerin karşısına FPS oyunu olarak çıkan The Witcher, ilk oyunun üzerinden 12 yıl geçmesiyle birlikte bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak. İşte, Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı The Witcher dizisinin ilk fragmanı ve ne zaman yayınlanacağı hakkında detaylı bilgiler
Kitaptan oyuna uyarlanan, şimdi ise dizi olarak izleyici karşısına çıkacak olan The Witcher, ortaçağ döneminde yer alan Geralt isimli özel yetenekli bir karakterin hikayesini ele alıyor. Doğaüstü güçlere sahip olan büyücülerin yer aldığı The Witcher'da, özel yetenekleri Witcher Geralt'ın hikayesi temelde yer alıyor. Peki, dizi hali merakla beklenen The Witcher ne zaman yayınlanacak? İşte, o detaylar
İlk fragmanı yayınlanan The Witcher'a Superman karakterini canlandırması ile tanınan Henry Cavill hayat verecek. The Witcher 20 Aralık 2019 tarihinde Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.
Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışacak.
Dizide yer alan diğer oyuncular ise Freya Allan, Joey Batey, Joey Batey, MyAnna Buring, Anya Chalotra olacak.
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