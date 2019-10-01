Hem kitap bağışladılar hem eğlendiler!
Eğitim gönüllülerini bir araya getiren “Back To School V” partisi, Radyo D, Dream TV ve Dream Türk TV medya sponsorluğunda İstanbul’daki The Game for Big Kids adlı mekanda gerçekleşti!
Bilet Yerine Kitap
Partiye katılanlar yanlarında getirdikleri kitap ve kırtasiye malzemeleriyle mekana ücretsiz girdi. Katılımcıların bağışta bulundukları kitap ve kırtasiye malzemeleri partiye giriş bileti olarak sayıldı.
Radyo D DJ’leri Fatih Uslu ve Hilal Özgani’nin çaldığı partide, 80’ler ve 90’lar temasına uygun nostaljik dekorlar ve sürpriz ödüllerle eğlenceli anlar yaşandı.
Proje kapsamında hedef 12 bin kitap ve kırtasiye malzemelerinin tamamı Ağrı Doğubayazıt’ta bulunan Sağlıksuyu Ortaokulu’na bağışlanacak. Okulda kurulacak olan kütüphaneden okul öğrencileri ve tüm köy halkı yararlanabilecek.
Kampanyaya destek olmak isteyenler kitaplarını, kargo ile Taksim’deki The Game for Big Kids’e gönderebilir.
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