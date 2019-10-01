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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Hem kitap bağışladılar hem eğlendiler!

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Hem kitap bağışladılar hem eğlendiler!

Eğitim gönüllülerini bir araya getiren “Back To School V” partisi, Radyo D, Dream TV ve Dream Türk TV medya sponsorluğunda İstanbul’daki The Game for Big Kids adlı mekanda gerçekleşti!

Bilet Yerine Kitap

Partiye katılanlar yanlarında getirdikleri kitap ve kırtasiye malzemeleriyle mekana ücretsiz girdi. Katılımcıların bağışta bulundukları kitap ve kırtasiye malzemeleri partiye giriş bileti olarak sayıldı.

Radyo D DJ’leri Fatih Uslu ve Hilal Özgani’nin çaldığı partide, 80’ler ve 90’lar temasına uygun nostaljik dekorlar ve sürpriz ödüllerle eğlenceli anlar yaşandı.

 Proje kapsamında hedef 12 bin kitap ve kırtasiye malzemelerinin tamamı Ağrı Doğubayazıt’ta bulunan Sağlıksuyu Ortaokulu’na bağışlanacak. Okulda kurulacak olan kütüphaneden okul öğrencileri ve tüm köy halkı yararlanabilecek.

 Kampanyaya destek olmak isteyenler kitaplarını, kargo ile Taksim’deki The Game for Big Kids’e gönderebilir.

Hem kitap bağışladılar hem eğlendiler

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