Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak? Hekimoğlu'nun ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Hekimoğlu, 24 Aralık akşamı 2. bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, genç bir hastanın travması ekranlara yansıyacak. İşte, Hekimoğlu'nun 2. bölüm fragmanı ve özeti.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dr. Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez 16 yaşında, gece terörü atakları yaşayan genç bir hasta getirilir. Hastalığın sebebini bulmaya çalışan Hekimoğlu farkını ortaya koyarak değişik etmenler üzerine odaklanır. Genç yaşta aniden bu atakları yaşamaya başlayan hastanın travmasının olabileceğini düşünür. Hedefinde ilk önce ailesi vardır. Ailenin tepkisi Hekimoğlu'nu şaşırtmaz.

Hastanın sosyal hayatını da kontrol eden ekibi şaşırtacak bir gelişme yaşanır. Herkes korku içinde kalır!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.