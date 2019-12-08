Hekimoğlu'nun yayın tarihi belli oldu... İşte Hekimoğlu'nun 1. bölüm fragmanları

Çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlanan ve başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu, ilk bölümü ile önümüzdeki hafta izleyenler merhaba diyecek. House M.D’nin Türkiye uyarlaması olan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile ilgi toplamaya başladı. İşte, Hekimoğlu'nun yayın tarihi ve fragmanları.

HEKİMOĞLU YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu 17 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

HEKİMOĞLU'NUN KONUSU NE?

Yayınlanan tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Hekimoğlu’nun genel hikayesi şöyle;

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. "Herkes yalan söyler" cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures, Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise, Hülya Gezer oturuyor.