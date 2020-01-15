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Televizyon
Haber Giriş: 15.01.2020 - 01:55,Son Güncelleme:/

Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak?

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Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu salı akşamı sevenleriyle buluştu. Kısa bir aranın ardından ekran macerasına devam eden Hekimoğlu'nun yayınlanan son bölümü sonrası 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Sevilen dizide önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünde, hastaneye gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep olacak. İşte, Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Hekimoğlu 14 Ocak Salı akşamı ekranlara damga vurdu. Sevilen dizinin son bölümünde hastanenin bebek katında çıkan salgın büyük bir paniğe neden oldu. Peki, Hekimoğlu'nun haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve bazı ipuçları.

HEKİMOĞLU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor!

Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

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