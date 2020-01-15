Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Hekimoğlu 14 Ocak Salı akşamı ekranlara damga vurdu. Sevilen dizinin son bölümünde hastanenin bebek katında çıkan salgın büyük bir paniğe neden oldu. Peki, Hekimoğlu'nun haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve bazı ipuçları.

HEKİMOĞLU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor!

Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.