Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 6. bölümde menenjit seferberliği
Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu heyecan dolu bir bölümle izleyenleri ekran başına kilitledi. Hekimoğlu'nun yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Dizinin 4 Şubat akşamı yayınlanacak olan bölümünde Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşecek. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu'nun önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı.
Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu 28 Ocak akşamı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Hekimoğlu ve Memoli karşı karşıya geldi. Heyecanlı bir bölüm sonrası Hekimoğlu'nun 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Hekimoğlu'nun yeni bölüm özeti ve fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.
Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle