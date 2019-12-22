Hekimoğlu”nun ilk bölümünde işlenen olay aynen yaşadı

Doç. Dr. Serkan Demir, yıllar önce böyle bir hastayı tedavi ettiğini söyledi. Demir’in verdiği bilgiye göre avladığı domuza temas ettiği için vücuduna parazit bulaşan ve tam 25 yıl bundan habersiz yaşayan 62 yaşındaki bir erkek hasta, Alzheimer sanıldı. Çekilen beyin MR’ında tenyanın beyne yerleşerek kitlelere neden olduğu anlaşıldı. Hasta, antibiyotik ve parazit ilaçlarıyla tedavi edildi.