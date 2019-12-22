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Televizyon
22.12.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Hekimoğlu”nun ilk bölümünde işlenen olay aynen yaşadı

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Hekimoğlu”nun ilk bölümünde işlenen olay aynen yaşadı

“DR. House” dizisi ile yerli versiyonu “Hekimoğlu”nun ilk bölümünde işlenen “nörosistiserkozis” (yassı solucan hastalığı) vakasının, Türkiye’de de yaşandığı ortaya çıktı.

Doç. Dr. Serkan Demir, yıllar önce böyle bir hastayı tedavi ettiğini söyledi. Demir’in verdiği bilgiye göre avladığı domuza temas ettiği için vücuduna parazit bulaşan ve tam 25 yıl bundan habersiz yaşayan 62 yaşındaki bir erkek hasta, Alzheimer sanıldı. Çekilen beyin MR’ında tenyanın beyne yerleşerek kitlelere neden olduğu anlaşıldı. Hasta, antibiyotik ve parazit ilaçlarıyla tedavi edildi.

 

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