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Haber Giriş: 20.01.2020 - 20:15,Son Güncelleme:/

Hekimoğlu'nun 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bu hafta Hekimoğlu büyük bir risk alıyor

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Hekimoğlu'nun 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bu hafta Hekimoğlu büyük bir risk alıyor

Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde şizofreni hastası olduğundan şüphelenilen bir hasta beyin tümörüyle ameliyata alınacak. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verecek. İşte, Hekimoğlu'nun 4. Bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Hekimoğlu 21 Ocak Salı akşamı sevenleri ile buluşacak. Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak. Riskli bir ameliyata karar veren Hekimoğlu bu operasyonu Dr. İpek'ten gizli gerçekleştirmeye çalışacak. Peki, Hekimoğlu'nun yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hekimoğlu'nun 4. bölüm fragmanı ve özeti.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Beynindeki tümör hastayı oldukça zorlamaktadır. Riskli bir operasyon olacağı için herkes tetiktedir. Bu operasyonun Dr. İpek'ten gizli gerçekleşmesi gerekmektedir. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verir.
Zeynep'in kederli davranışları Hekimoğlu'nun dikkatini çeker.

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