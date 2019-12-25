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Televizyon
25.12.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne

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Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne

Hekimoğlu'nun dün akşam ekrana gelen 2. bölümünde aldığı vakayı inceleyen Ateş, çocuğun şikayetleri doğrultusunda ortada bir istismar olabileceğini söyleyince ortalık karıştı!

Hekimoğlu 24 Aralık salı yayınlanan son bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Hekimoğlu'nun ilgi alanına girdi.

Gençle konuşan ve olanları anlamaya çalışan Ateş, tavrıyla gencin ailesinin tepkisini çekti. Gencin babası tarafından sürekli terslenen Ateş, sabırla genci sorgulamaya devam etti.. Sorularına gençten önce babasının cevap vermesi ise Ateş'i çileden çıkardı. Olanları göz önünde bulundurarak bir tahmin yapan Ateş, çocuğun yaşadığını durumun iki sebebi olabileceğini söyledi.. Biri stres diğeri ise istismar...

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