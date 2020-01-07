Hekimoğlu yeni bölüm neden yok? Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman?

Hekimoğlu yeni bölümü neden yok ve ne zaman yayımlanacak sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ateş Hekimoğlu ve karşılaştığı vakaları ekrana getiren Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında bazı bilgiler

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu'nun yeni bölümü, yapılan reklam anlaşmaları dolayısıyla 14 Ocak Salı günü ekranlarda olacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ateş Hekimoğlu, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu 24 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez. Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.

Hekimoğlu'nun son bölümünü aşağıdaki ekran üzerinden izleyebilirsiniz;