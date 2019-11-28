Hekimoğlu ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun üçüncü tanıtım fragmanı yayınlandı
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin birinci bölüm üçüncü tanıtım fragmanı yayınlandı. İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan Hekimoğlu'nun yayınlanan fragmanları ile beraber yayın tarihi sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Peki, Hekimoğlu ne zaman başlayacak? İşte, Hekimoğlu'nun ilk bölüm fragmanları ve yayın tarihine ilişkin merak edilenler.
İki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un üstlendiği dizinin yayınlanan tanıtım fragmanları sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Hekimoğlu ilk bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili detaylar.
HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu’nun senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini Hülya Gezer üstleniyor.
Yapımcılığını Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendiği Hekimoğlu, çok yakında Kanal D’de.
HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.
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