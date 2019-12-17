Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması? Hekimoğlu'nun konusu ne?

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Hekimoğlu ilk bölümü ile beraber merak konusu oldu. Hastane ve hastalarla yaşanan diyaloglarla dikkat çeken dizinin konusunu merak edenler, konuyla ilgili detayları sorguluyor. İşte, Hekimoğlu'nun konusu ile ilgili detaylar.

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin setinden ilk fotoğraf geldi. Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden büyük merak uyandıran dizi izleyicinin yeni gözdesi olacak.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

HEKİMOĞLU KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer’in oturduğu dizinin konusu şöyle: Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.