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Hekimoğlu dizisi salı günü ekranda
Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen “House M.D.” dizisinin Türkiye uyarlaması “Hekimoğlu” başlıyor.
İzleyicinin merakla beklediği dizi, yarın akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranında olacak. Timuçin Esen’in Ateş Hekimoğlu karakterini canlandırdığı dizide, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay da doktor rolünde seyirci karşısına çıkacak.
“Hekimoğlu”nun ilk bölümü yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
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