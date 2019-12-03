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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun oyuncuları kimlerdir?

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Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun oyuncuları kimlerdir?

House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yayınlanan tanıtım fragmanları sosyal medyada yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizi için seyircilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun oyuncuları kimlerdir? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.

Timuçin Esen'in Dr. House karakterine can verdiği, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu Hekimoğlu geri sayıma başladı. Şimdiden çok sayıda hayran kitlesine ulaşan Hekimoğlu'nda asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktorun hastanedeki çalışmaları ele alınacak. Peki, Hekimoğlu ilk bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, dizinin yayın tarihi ile ilgili detaylar.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hekimoğlu 1. bölümü ile yakında Kanal D'de başlayacak. Dizinin ilerleyen haftalarda yayın hayatına başlaması bekleniyor.

HEKİMOĞLU'NUN OYUNCULARI KİMLER?

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’u Türkiye uyarlamasında Timuçin Esen canlandıracak.

Hekimoğlu dizisinin tanı ekibi olarak görev yapan hastane ekibinde Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz da rol alıyor. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Dizinin 3’üncü tanıtımı da yayınlandı ve izleyiciden büyük beğeni kazandı. Hekimoğlu’nun izleyiciyi heyecanlı bir bekleyişe sürükleyen ekran tanıtımlarının yanı sıra sosyal medyada paylaşılan görseli de şimdiden çok konuşulmaya başladı.

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