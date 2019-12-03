Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun oyuncuları kimlerdir?
House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yayınlanan tanıtım fragmanları sosyal medyada yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizi için seyircilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu'nun oyuncuları kimlerdir? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.
Timuçin Esen'in Dr. House karakterine can verdiği, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu Hekimoğlu geri sayıma başladı. Şimdiden çok sayıda hayran kitlesine ulaşan Hekimoğlu'nda asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktorun hastanedeki çalışmaları ele alınacak. Peki, Hekimoğlu ilk bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, dizinin yayın tarihi ile ilgili detaylar.
HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hekimoğlu 1. bölümü ile yakında Kanal D'de başlayacak. Dizinin ilerleyen haftalarda yayın hayatına başlaması bekleniyor.
HEKİMOĞLU'NUN OYUNCULARI KİMLER?
Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’u Türkiye uyarlamasında Timuçin Esen canlandıracak.
Hekimoğlu dizisinin tanı ekibi olarak görev yapan hastane ekibinde Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz da rol alıyor. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Dizinin 3’üncü tanıtımı da yayınlandı ve izleyiciden büyük beğeni kazandı. Hekimoğlu’nun izleyiciyi heyecanlı bir bekleyişe sürükleyen ekran tanıtımlarının yanı sıra sosyal medyada paylaşılan görseli de şimdiden çok konuşulmaya başladı.
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