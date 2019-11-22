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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Hekimoğlu dizisi ilk bölüm fragmanları ile dikkat çekti! Hekimoğlu oyuncuları kimler?

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Hekimoğlu dizisi ilk bölüm fragmanları ile dikkat çekti! Hekimoğlu oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinin ilk bölüm fragmanları ekranlara gelerek adından söz ettirmeye başladı. Dizi dünyasının unutulmazlarından olan House M.D. uyarlaması ile başlayacak olan Hekimoğlu'nda Timuçin Esen, Ateş Hekimoğlu karakterine hayat verecek. Peki, Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında izleyici karşsısına çıkacak. Yayımlanan tanıtım fragmanları ile sosyal medya ve internete damga vuran dizide, çok sayıda başarılı oyuncu yer alacak. Peki, Hekimoğlu dizisi konusu ne? İşte, Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosu...

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk tanıtım fragmanları yayınlanan Hekimoğlu dizisi yakında Kanal D ekranlarında başlayacak. Dizinin yayın tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizinin senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini ise Hülya Gezer yapıyor. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de

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