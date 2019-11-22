Hekimoğlu dizisi ilk bölüm fragmanları ile dikkat çekti! Hekimoğlu oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinin ilk bölüm fragmanları ekranlara gelerek adından söz ettirmeye başladı. Dizi dünyasının unutulmazlarından olan House M.D. uyarlaması ile başlayacak olan Hekimoğlu'nda Timuçin Esen, Ateş Hekimoğlu karakterine hayat verecek. Peki, Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında izleyici karşsısına çıkacak. Yayımlanan tanıtım fragmanları ile sosyal medya ve internete damga vuran dizide, çok sayıda başarılı oyuncu yer alacak. Peki, Hekimoğlu dizisi konusu ne? İşte, Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosu...
HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk tanıtım fragmanları yayınlanan Hekimoğlu dizisi yakında Kanal D ekranlarında başlayacak. Dizinin yayın tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizinin senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini ise Hülya Gezer yapıyor. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.
Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de
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