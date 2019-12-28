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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2019 - 15:44,Son Güncelleme:/

Hekimoğlu dizisi hangi günler yayınlanıyor?

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Hekimoğlu dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Kanal D'nin büyük ilgi çeken projelerinden biri olan Hekimoğlu dizisi ilk bölümünün ardından izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Peki Hekimoğlu dizisi hangi günler ekrana geliyor? İşte Hekimoğlu dizisi hakkında detaylar yayın günü ve saati

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.

Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikâyesinin anlatıldığı Hekimoğlu, her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.

Sıra dışı doktor: Hekimoğlu!

Timuçin Esen, Ateş Hekimoğlu ile ekranda da fark yarattı. Kanal D’nin ilk bölümüyle gündem olan yeni dizisi Hekimoğlu, Timuçin Esen’in canlandırdığı başrol karakteri Ateş Hekimoğlu ile ekranda da fark yarattı.

40’lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekâsı ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı. Ayağından hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları, karizma katan bastonu ve kendine has içtiği çayıyla Doktor Hekimoğlu, şimdiden hayran kitlesi yarattı. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, sıra dışı bir doktor.

 

 

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