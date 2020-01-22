Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen Hekimoğlu, 21 Ocak akşamı 4. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde şizofreni hastası olarak hastaneye gelen Gülay ve oğlu Kerem’in hikayesi ekrana yansıdı. Son bölüm sonrası haftaya Hekimoğlu'nda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı ve özetİ.

HEKİMOĞLI'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu polikliniğe gelen hastaların saçma sebeplerinden bıkmıştır. Bu yüzden hastalara ters davranır. Dr. İpek ise Hekimoğlu'nu çalıştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Hastaya dokunmadan koyacağı her teşhis için Hekimoğlu'na 50 lira vermeyi teklif eder. Böylece ikili arasında bir iddia başlamış olur. Bu iddianın sonucunda hastalarıyla Hekimoğlu arasında komik diyaloglar yaşanır.

Diğer taraftan bir müzisyen rahatsızlanır. Bu vakayı almak isteyen Hekimoğlu hiç beklemediği bir yanıt ile karşılaşır. Zira hasta kendisiyle Dr. Mehmet Ali'nin ilgilenmesini istemektedir. Duyduğu cevapla şoke olan Hekimoğlu ile Mehmet Ali arasında bir soğuk savaş başlar.