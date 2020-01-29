Hekimoğlu 5. son bölüm izle! Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı heyecanın habercisi!

Hekimoğlu dizisi son bölümü ile yine mest etti. Son bölümünde Ateş Hekimoğlu ile Memoli arasında yaşanan gerilimi ekrana getiren Hekimoğlu dizisi, tanı ve teşhisleriyle hayran bıraktı. Peki, Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Hekimoğlu son bölüm tek parça izleme şansı ile haberimizde

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜ İLE HAYRAN BIRAKTI

Hekimoğlu 28 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Memoli ve Hekimoğlu arasında bir soğuk savaş başlar. Bu durumun başlangıcı ise İpek'in, Memoli'ye vaka vermesiyle başlar.

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 6. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır. Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...