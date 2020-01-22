Hekimoğlu 4. son bölüm tek parça full izle!

Hekimoğlu dizisi son bölümü yine izleyicilerden tam not aldı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, yine ilginç bir vaka ile izleyici karşısına çıktı. Şizofreni vakasıyla hastaneye getirilen Gülay, Hekimoğlu'nun dikkatini çekmiştir. Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem'i radarına alan Ateş Hekimoğlu ilginç yaklaşımı ile yine bir probleme çözüm üretmiştir. İşte, Hekimoğlu 4. son bölümü için tek parça ve full izleme imkanı...

HEKİMOĞLU 4. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu 21 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Ateş ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu, şizofreni tanısını konulan Gülay'ın gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem’in sırrı da açığa çıkmak üzeredir. Hekimoğlu bu sırrı da gün yüzüne çıkaracak olan hamlesini yapar.

Öte yandan Hekimoğlu'nun doğum günü yaklaşmıştır. Bütün bunlar yaşanırken İpek’in Hekimoğlu’na bir sürprizi vardır. Orhan ve genç uzmanlar için artık bir mola verip hep birlikte eğlenip, yemek yeme zamanı gelmişken Hekimoğlu da onlara katılacak mıdır? Yoksa asıl sürpriz Hekimoğlu'ndan mı gelecektir?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı;