Hekimoğlu 3. son bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Yine birbirinden önemli vakalarda ciddi kararlar alan Ateş Hekimoğlu, hayatları kurtardı. Hekimoğlu dizisinin son bölümünde hastanedeki salgın paniği, bütün doktorları teyakkuza geçirmiştir. Ateş Hekimoğlu ise sorunun kaynağını araştırmaktadır. Hekimoğlu dizisinin 3. son bölümü full ve tek parça olarak haberimizde
Hekimoğlu dizisi son bölümü ile yine ekran başına kilitledi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölümü ile izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Hekimoğlu dizisiinin son bölümünde Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalıştı. İşte, Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında merak edilen bazı bilgiler
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜ
Hekimoğlu 3. son bölümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.
İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.
Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor! Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.
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