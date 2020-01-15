Hekimoğlu 3. son bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Hekimoğlu dizisi son bölümü ile yine ekran başına kilitledi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölümü ile izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Hekimoğlu dizisiinin son bölümünde Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalıştı. İşte, Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında merak edilen bazı bilgiler

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜ

Hekimoğlu 3. son bölümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor! Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.