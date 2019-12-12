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Televizyon
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi!

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Hekimoğlu 17 Aralık'ta başlıyor... Olay yeri inceleme ekibi!

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Hekimoğlu”, 17 Aralık Salı akşamı başlıyor.

 “House M.D.” dizisinin Türkiye uyarlaması olan “Hekimoğlu”nun başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan seyirci karşısına çıkacak.

Proje hakkında konuşan Esen, dizideki doktorları olay yeri inceleme ekiplerine benzetti:

“Hikâyemizin temeli, tıbbi polisiyeye dayanıyor. İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek, bizim genç doktor ekibimiz de ‘Dedektif Hekimoğlu’ önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyorlar. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum.”

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