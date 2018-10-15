Hazer Şef kimdir? MasterChef Hazer Amani hakkında bilgiler
Hazer Amani kimdir sorusunun yanıtı, MasterChef izleyicileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de adını duyurmuş olan Hazer Amani'nin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Hazer Şef kimdir? İşte, MasterChef Hazer Amani hakkında bilgiler.
Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirdikten sonra Güney Afrika’da çalışmaya başladı ardından Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği okudu. Hazer Amani, 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef’i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.
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