Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?
Yemek yarışması Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda jüri değişikliği yaşandı. Masterchef Türkiye’nin üç jüri üyesinden biri olan Hazer Amani, programdan ayrıldı. Amani’nin yerine gelen isim İtalyan Şef Danilo Zanna oldu. İlk kez tanıtım fragmanlarında görülen yeni jüri üyesinin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir?
Jürisinde Türkiye’nin 3 ünlü şefini bulunduran MasterChef Türkiye, yepyeni bölümleriyle 18 Ağustos Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda son dönemlerde özel hayatıyla gündemde olan Hazer Armani olmayacak. Armani'nin yerine gelen isim, 'Elin Oğlu' programıyla tanınan İtalyan aşçı Danilo Zanna oldu.
15 isan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.
Danilo Zanna, gezmek için geldiği İstanbul’da aşkı bulunca burada yaşamaya karar verdi. Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle