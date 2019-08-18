Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?
GeriTelevizyon Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.08.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim?

Yemek yarışması Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda jüri değişikliği yaşandı. Masterchef Türkiye’nin üç jüri üyesinden biri olan Hazer Amani, programdan ayrıldı. Amani’nin yerine gelen isim İtalyan Şef Danilo Zanna oldu. İlk kez tanıtım fragmanlarında görülen yeni jüri üyesinin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir?

Jürisinde Türkiye’nin 3 ünlü şefini bulunduran MasterChef Türkiye, yepyeni bölümleriyle 18 Ağustos Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda son dönemlerde özel hayatıyla gündemde olan Hazer Armani olmayacak. Armani'nin yerine gelen isim, 'Elin Oğlu' programıyla tanınan İtalyan aşçı Danilo Zanna oldu.

15 isan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Danilo Zanna, gezmek için geldiği İstanbul’da aşkı bulunca burada yaşamaya karar verdi. Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. 

Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna kimdir, eşi kim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Bodrum'da ucuza nasıl tatil yapılır? Cemil İpekçi anlattı
Aleyna Tilki hangi üniversiteye gidecek?
O güzel gözlerin hiç nemlenmesin
Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin?