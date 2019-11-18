Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya'nın biyografisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya'nın biyografisi
GeriTelevizyon Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya'nın biyografisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.11.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya'nın biyografisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya'nın biyografisi

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirdi. Magazin gündemine ve sosyal medyaya damga vuran haberin ardından, oyuncu Hazal Kaya'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya ve Ali Atay ne zaman evlendi? İşte, oyuncu Hazal Kaya'nın biyografisi ve merak edilen hayatı ile ilgili bilgiler.

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı. Hazal Kaya'nın doğum yaptığı haberi ile beraber, ünlü oyuncu magazin gündeminde yer aldı. Özellikle magazin takipçileri güzel haberin ardından Hazal Kaya'nın Ali Atay evliliğini ve biyografisini yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte, Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın hayatı.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Hazal Kaya 6 yıllık beraberliğin ardından, 7 Şubat tarihinde Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle