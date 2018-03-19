Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandırdığı Melike Hatun kimdir?

Hazal Filiz Küçükköse ile hayat bulacak olan Melike Hatun, Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.



Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

1988 Mersin doğumlu olan Hazal Filiz Küçükköse, liseyi Ankara'da bitirdi. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam ediyor. Özel oyunculuk dersleri aldı ve ekran kariyerine günlük dizi projesiyle başladı. Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi farklı dizilerde rol aldı. 2015 yapımı Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep Soydere karakteri ile kariyerinde zirve yaptı. 2014 yılında meslektaşı Tuan Tunalı ile evlendi.