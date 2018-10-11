Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral kimdir?
Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, hafta içi her gün evlere konuk oluyor. Evlilik Terapisti Selin Karacehennem ile yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çeken Nur Viral’in hayatı ve kariyeri merak konusu oluyor. İşte, Nur Viral’in hayatına ilişkin bilgiler
Nur Viral, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı. Üniversite mezunu olan sunucu yayın hayatına ilk olarak 1993 yılında başladı. Çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapmış olan Nur Viral, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucusudur. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar "Hayat Ağacı" adlı sağlık programının sunuculuğunu üstlenmişti.
Özel radyoların açılmasıyla birlikte yayın hayatına başlayan Nur Viral, farklı radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Ünlü sunucu sırasıyla Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve BEYAZ TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yaptı.
Nur Viral, hafta içi her gün 11:00’da BEYAZ TV ekranında yayınlanan HAYATTA HER ŞEY VAR isimli kadın kuşağı programının sunuculuğunu yapmaktadır.
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