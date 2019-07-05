Hayatımda durmak yok

◊ Uzun süre sunuculuğa ara verdiniz, ekranları özlediniz mi?

- Valla, özledim televizyonu. Bir ara verdim, enerji depoladım ve üstüme düşen vazifenin sunuculuk anlamında en iyisini yapmak için döndüm. Anladığım kadarıyla izleyiciler de beni özledi. O yüzden doğru zamanda, doğru yerde, doğru işle sevenlerimin karşısında olmayı istedim. Umarım izleyicilerimizle güzel bir yaz geçiririz. Benim kendime güvenim sonsuz, format da güzel olunca iyi bir iş çıktığını düşünüyorum.

◊ Bu projeyi kabul etmenizin nedeni neydi?

- Açıkçası projeyi çok sevdim, eğlenceli bir iş. Formatı hediye dağıtmak üzerine kurulu. Bu, teklifi kabul etmem de etkili oldu.

◊ O halde “Kapanmadan Kazan”ın formatını bir de sizden dinleyelim...

- İki kişilik takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri soruları yanıtlarken, partneri ise ödülleri topluyor. Her doğru cevabın zaman kazandırdığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı bu sürede toplayabildiği ödüllerle kapıdan çıkabilirse kazanıyor. Büyük ödül de araba... İlk arabamızı da Batman’da yaşayan abi-kardeş kazandı.

BU YARIŞMADA RAKİP ZAMAN

◊ Bu yarışmada rakip yok anladığımız kadarıyla...

- Evet... Bugüne kadar hep rakiplerin olduğu yarışmaları sundum. Bu yarışmada rakip, zaman. Sorular çok kolay olacak, bu önemli bir detay. Format benim çok hoşuma gitti. Kolay sorular, kazanılabilecek ödüller...Sadece zamanı iyi tutturabilmek, o ödülleri alıp çıkabilmek ve büyük ödüle yürümek önemli olan.Taktiksel biraz.

◊ Yaz boyunca ekranda olacaksınız, tatil yapamayacak olmak sizi üzüyor mu?

- Benim mantığımda zaten tatil yok. Bodrum’da yaşamamın nedeni de bu. Ben evde oturamam. Ya balık tutarım ki benim tuttuğum balıklar büyük olduğu için yorucu bir iş. Keza ölümle de burun burunasınız, çok riski var. Evde olduğumda da mutlaka iki parça ahşap alıp montajlayıp

piknik masası, çalışma masası gibi şeyler yaparım. Yani benim hayatımda durmak, tatil yok diyebilirim. O yüzden de çalışmaya devam...

Herkese kapımız açık

◊ “Kapanmadan Kazan”a kimler katılabiliyor?

- İkili gruplarda herkes gelebilir. Karı-koca da, öğrenci-öğretmen de katılabilir. Sıkıntı değil, herkese kapımız açık.

◊ İzleyenler yarışmaya nasıl başvuracaklar?

- Başvuru çok olay. Startv.com.tr’den başvuru yapıyorlar, sonra bizim ekibimiz onları değerlendiriyor ve ardından da stüdyoya alıyoruz.