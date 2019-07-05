Hayatımda durmak yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHayatımda durmak yok
GeriTelevizyon Hayatımda durmak yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayatımda durmak yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayatımda durmak yok

Uzun yıllar yaptığı “Survivor” sunuculuğunu bırakıp ailesiyle Bodrum’a yerleşen Alp Kırşan, yeni yarışma programı “Kapanmadan Kazan”la ekrana döndü. Her cumartesi yayınlanan yarışmayı sunan Kırşan’la hem yeni projesini hem de Bodrum’daki yaşamını konuştuk.

◊ Uzun süre sunuculuğa ara verdiniz, ekranları özlediniz mi?

- Valla, özledim televizyonu. Bir ara verdim, enerji depoladım ve üstüme düşen vazifenin sunuculuk anlamında en iyisini yapmak için döndüm. Anladığım kadarıyla izleyiciler de beni özledi. O yüzden doğru zamanda, doğru yerde, doğru işle sevenlerimin karşısında olmayı istedim. Umarım izleyicilerimizle güzel bir yaz geçiririz. Benim kendime güvenim sonsuz, format da güzel olunca iyi bir iş çıktığını düşünüyorum.

◊ Bu projeyi kabul etmenizin nedeni neydi?

- Açıkçası projeyi çok sevdim, eğlenceli bir iş. Formatı hediye dağıtmak üzerine kurulu. Bu, teklifi kabul etmem de etkili oldu.

◊ O halde “Kapanmadan Kazan”ın formatını bir de sizden dinleyelim...

- İki kişilik takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri soruları yanıtlarken, partneri ise ödülleri topluyor. Her doğru cevabın zaman kazandırdığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı bu sürede toplayabildiği ödüllerle kapıdan çıkabilirse kazanıyor. Büyük ödül de araba... İlk arabamızı da Batman’da yaşayan abi-kardeş kazandı.

BU YARIŞMADA RAKİP ZAMAN

◊ Bu yarışmada rakip yok anladığımız kadarıyla...

- Evet... Bugüne kadar hep rakiplerin olduğu yarışmaları sundum. Bu yarışmada rakip, zaman. Sorular çok kolay olacak, bu önemli bir detay. Format benim çok hoşuma gitti. Kolay sorular, kazanılabilecek ödüller...Sadece zamanı iyi tutturabilmek, o ödülleri alıp çıkabilmek ve büyük ödüle yürümek önemli olan.Taktiksel biraz.

◊ Yaz boyunca ekranda olacaksınız, tatil yapamayacak olmak sizi üzüyor mu?

- Benim mantığımda zaten tatil yok. Bodrum’da yaşamamın nedeni de bu. Ben evde oturamam. Ya balık tutarım ki benim tuttuğum balıklar büyük olduğu için yorucu bir iş. Keza ölümle de burun burunasınız, çok riski var. Evde olduğumda da mutlaka iki parça ahşap alıp montajlayıp
piknik masası, çalışma masası gibi şeyler yaparım. Yani benim hayatımda durmak, tatil yok diyebilirim. O yüzden de çalışmaya devam...

 Herkese kapımız açık

 ◊ “Kapanmadan Kazan”a kimler katılabiliyor?

- İkili gruplarda herkes gelebilir. Karı-koca da, öğrenci-öğretmen de katılabilir. Sıkıntı değil, herkese kapımız açık.

◊ İzleyenler yarışmaya nasıl başvuracaklar?

- Başvuru çok olay. Startv.com.tr’den başvuru yapıyorlar, sonra bizim ekibimiz onları değerlendiriyor ve ardından da stüdyoya alıyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
"97 milyon dolarlık miras" açıklaması!
"Çok güzel bir boşanma oldu"
Sinem Uslu'nun duygusal anları! Zorlu süreci ağlayarak anlattı
Küçük İskender'e veda