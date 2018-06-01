Hayati döndü
“Hayati ve Diğerleri”, yaz ekranını renklendirmeye geliyor. Macera ile komediyi buluşturan dizinin yeni bölümleri çok yakında Kanal D’de başlayacak.
ÇOK YAKINDA KANAL D'DE
Başrollerini Celil Nalçakan, Günay Karacaoğlu ve Levent Ülgen’in paylaştığı “Hayati ve Diğerleri” birkaç ay aradan sonra ekrana dönüyor. Dizinin yeni bölümleri yakında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.
BAŞKOMİSERİN MACERALARI
Senaryosunu Onur Özcan ve Murat Özsoy’un kaleme aldığı, Özer Kızıltan’ın yönettiği dizi, Başkomiser Hayati, ona eş bulmaya çalışan annesi ve kolay yoldan köşeyi dönme çabasındaki dayısının maceralarını ekrana taşıyacak.
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