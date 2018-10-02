Hayata dört elle sarılan bir genç kız: Cihan…
Kanal D’nin gerçek bir hikâyeden uyarlanan yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı, ekran hayatına başlamak için gün sayıyor. 7 Ekim Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak, Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı, duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyecek.
Dizinin başrollerinden Miray Daner, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Cihan karakterine hayat verecek. 17 yaşında, güzel, sevimli ve başarılı bir kız olan Cihan; hayata olan pozitif duruşuyla hem çevresine hem de ailesinin yaşam enerjisi olacak.
Miray Daner canlandırdığı Cihan karakteri için, “Cihan, yaşam enerjisi dolu biri. Onun hayata bakış açısı ve çevrisindekilere sürekli umut aşılaması beni çok etkiledi. Hayatla mücadele ederken içindeki mutlu kızı kaybetmemesi ise en büyük özelliği. İzleyicilerle beraber bu cesur ve yürekli kızın bu yolculuğuna şahit olacağız, şimdiden çok heyecanlıyım.” dedi.
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