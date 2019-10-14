Hayat ve Özlem Kuaförüm Sensin'den elendi mi?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın ilgi çeken isimlerinden Hayat ve Özlem'in yeni haftanın ilk bölümünde ekranlarda olmaması, ilgiyle izlenen yarışmanın takipçilerini meraklandırdı. Peki, Hayat ve Özlem Kuaförüm Sensin'den elendi mi?
Özlem Kurt ve Hayat Bölükbaşı'nın Kuaförüm Sensin'de bu hafta neden olmadığı, pek çok televizyonsever tarafından merak ediliyor. İşte, internette araştırılan 'Hayat ve Özlem Kuaförüm Sensin'den elendi mi?' sorusunun yanıtı...
Kuaförüm Sensin'in geç haftaki 130. Bölümünde; haftanın finalinde bir ilk yaşandı. Yarışmanın başarılı isimleri Hayat ve Özlem, haftanın birincisi ve ödülün de sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan Ateş ve Burcu ise yarışmaya veda edecekti fakat Özlem'in son an da yaptığı sürpriz istek Ateş ve Burcu'nun kaderini değiştirdi.
Oğlundan ayrı kaldığı için sorunlar yaşadığını anlatan Özlem, jüri üyelerine yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Herkesi şaşırtan bu istekle ilgili jüri üyeleri düşünerek karara vardı ve Özlem'in isteği kabul edildi. Hayat ve Özlem'in vedası herkesi gözyaşlarına boğdu.
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