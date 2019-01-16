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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

"Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor"

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"Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor"

" Mahallenin Muhtarları " dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü oyuncu Mehtap Anıl, hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yaşam Evi’nde sürdürüyor. Ünlü oyuncu yaşam evinde huzuru bulduğunu söyleyerek, “Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var" dedi. (İHA)

Mehtap Anıl, bir dönem “Mahallenin Muhtarları” dizisinde , “Kemikkıran Kadriye “ karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. Yaklaşık 200 filmde rol alan ünlü sanatçı Anıl, artık yaşamının İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürüyor. Huzuru yaşam evinde bulduğunu söyleyen 78 yaşındaki Anıl , ““Kemikkıran Kadriye” olarak tanıdığımız Mehtap Anıl, huzuru İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde buldu.

Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor

Mahallenin Muhtarları dizisinde “Kemikkıran Kadriye” olarak tanıdığımız 78 yaşındaki Mehtap Anıl, çocukluk zamanlarında sanat ile iç içe büyüdüğünü ifade etti. Anıl, babasının sahnelere çıkmasını istememesine rağmen ailesinin diğer fertlerinden destek aldığını ve sanatçı olmak için kendisini teşvik ettiklerini belirtti. Anıl, 14 yaşında iken okuduğu konservatuarda yapılan fotoroman çekimlerine seçilenlerden birisi olduğunu söyledi. Çekimlerde yıldız adayı olarak görülen Anıl, ardından devamlı olarak sinema teklifleri aldı. Mehtap Anıl, 21 yaşında bir evlilik yaptığını ve bir oğlu olduğunu söyleyerek, “Hiç ara vermeden yıllarca çalıştım. 200e yakın filmde rol aldım. 15 yıl boyunca Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadım. Satın aldığım tek evimi, deprem olduktan sonra sattım. Oğlum evlendikten sonra yalnız kaldım” dedi. Uzun süre oğlu evlendikten sonra yalnız kaldığını ifade eden ve kiralık evde yaşadığını söyleyen ünlü sanatçı, “Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var. Yalnız yaşamak zordu” dedi.
Mehtap Anıl, İBB Sanatçı Yaşam Evi’ne tavsiye üzerine geldiğini, burada topluma hizmet etmiş birçok sanatçının olduğunu söyledi. İBB Sanatçı Yaşam Evi’ndeki yaşamından memnum olan Anıl, başlarda buraya gelmeyi istemediğini, fakat geldikten sonra da buradan çok memnun kaldığını belirtti. İBB Sanatçı Yaşam Evi’nin kelimelerle anlatamayacağı kadar güzel olduğunu belirten Anıl; “Sanatçı Yaşam Evi beş yıldızlı otel kadar kullanışlı, güzel, manzaralı ve havadar. Burası evden bile rahat. Nefes almak kadar güzel bir şey yokmuş. Sanatçı Yaşam Evi yalnızlığıma ortak olduğu için huzurluyum” dedi.
Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor


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