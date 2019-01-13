Hayalet Tetikçi filminin oyuncuları kimlerdir?
Hayalet Tetikçi filminin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Hayalet Tetikçi filminin oyuncu kadrosunda Billy Zane gibi yetenekli isimler yer alıyor. Peki, Hayalet Tetikçi filminin oyuncuları kimlerdir?
Başrollerinde Billy Zane, Chad Michael Collins ve Dennis Haysbert'in olduğu "Hayalet Tetikçi" filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Heyecan dolu filmin oyuncu kadrosunda oldukça deneyimli isimler yer alıyor. İşte detaylar.
Orijinal adı: Sniper: Ghost Shooter
Yönetmen: Don Michael Paul
Oyuncular: Billy Zane, Chad Michael Collins, Dennis Haysbert
Konu: Önemli bir mevkideki doğalgaz boru hattı elit nişancılar tarafından korunmaktadır. Nişancıları yeri tesisi ele geçirmeye çalışan teröristler tarafından öğrenilmiştir. Koruma timi içeride bir köstebeğin olduğundan şüphelenir. Koruma timi hem teröristlerle hem de olası hainlerle başa çıkmak zorunda kalacaktır.
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