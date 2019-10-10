Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun hayatı
Küçük yaşta oyunculuk kariyerine başlayan ve birçok televizyon dizisinde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, şu sıralar "Mucize Doktor" isimli dizide Açelya karakterine hayat veriyor. Dizide gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun hayatı da izleyenler tarafından merak konusu oldu. Mucize Doktor Açelya kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar, internette oyuncunun kariyer hayatını sorguluyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşındadır?
Bir dönem televizyonlarda fırtına estiren Ruhsar isimli dizi ile kariyer hayatına başlayan Hayal Köseoğlu, birçok yerli dizide rol aldı. Mucize Doktor'da hırslı ve güzel hemşire rolüyle kariyerinde büyük bir başarıya imza atmaya hazırlananan Hayal Köseoğlu'nun hayatı, diziyle beraber yeniden gündeme geldi. İşte, Hayal Köseoğlu'nun biyografisi ve merak edilen hayatı.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Hayal Köseoğlu 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Aşkı Memnu gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özgür Dünya isimli sinama filmi ile beyazperdeye adım atan oyuncu Sesinde Aşk Var filminde de rol almıştır. Hayal Köseoğlu Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi adlı 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan filmlerde son olarak rol almıştır. Hayal Köseoğlu aynı zamanda oyunculukla beraber dijital müzik platformlarında müzik çalışmalarını sürdürüyor.
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