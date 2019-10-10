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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 21:45, Son Güncelleme:

Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun hayatı

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Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun hayatı

Küçük yaşta oyunculuk kariyerine başlayan ve birçok televizyon dizisinde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, şu sıralar "Mucize Doktor" isimli dizide Açelya karakterine hayat veriyor. Dizide gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun hayatı da izleyenler tarafından merak konusu oldu. Mucize Doktor Açelya kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar, internette oyuncunun kariyer hayatını sorguluyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşındadır?

Bir dönem televizyonlarda fırtına estiren Ruhsar isimli dizi ile kariyer hayatına başlayan Hayal Köseoğlu, birçok yerli dizide rol aldı. Mucize Doktor'da hırslı ve güzel hemşire rolüyle kariyerinde büyük bir başarıya imza atmaya hazırlananan Hayal Köseoğlu'nun hayatı, diziyle beraber yeniden gündeme geldi. İşte, Hayal Köseoğlu'nun biyografisi ve merak edilen hayatı.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hayal Köseoğlu 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Aşkı Memnu gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özgür Dünya isimli sinama filmi ile beyazperdeye adım atan oyuncu Sesinde Aşk Var filminde de rol almıştır. Hayal Köseoğlu Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi adlı 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan filmlerde son olarak rol almıştır. Hayal Köseoğlu aynı zamanda oyunculukla beraber dijital müzik platformlarında müzik çalışmalarını sürdürüyor.

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